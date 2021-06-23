Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в матче 1/4 финала турнира на испанской Мальорке. Его соперником станет Каспер Рууд из Норвегии.

Вторая ракетка мира Медведев «посеян» на турнире под номером 1, Рууд, занимающий в рейтинге ATP 14-е место, получил пятый номер «посева».

Медведев начал выступление на турнире со второго круга, где за 1 час 24 минуты обыграл Корентена Муте из Франции — 6:4, 6:2.

Турнир ATP Mallorca Championships проходит на травяных кортах. Призовой фонд его составляет 720 тысяч евро.

Это первый розыгрыш турнира в мужском разряде. С 2016 по 2019 год соревнования на Мальорке проводились среди женщин.