Сегодня, 23 июня, действующий чемпион Европы Португалия и действующий чемпион мира Франция проведут решающий матч группового турнира Евро-2020. Встреча состоится в столице Венгрии Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и начнётся в 22:00 по московскому времени. Игра вместе с параллельным матчем Германия — Венгрия станет заключительной в групповом этапе Евро и определит всех участников плей-офф. Судить игру доверено испанскому арбитру Антонио Матеу Лаосу, ассистировать ему будут соотечественники Пау Себриан и Роберто дель Паломар, четвертый арбитр — румын Овидиу Хацеган. Видеоассистент рефери — ещё один испанец Алехаднро Эрнандес.

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Португалия в стартовых турах сперва разгромила Венгрию (3:0), затем уступила Германии (2:4). Франция обыграла Германию (1:0) и сыграла с Венгрией вничью (1:0).

Французу уже обеспечили себе выход в 1/8 финала, португальцам же достаточно сыграть вничью. Команду также устроит поражение не более чем в два мяча, если Венгрия не сможет победить Германию.