Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о перспективах Александры Трусовой, которой сегодня, 23 июня, исполнилось 17 лет.

«Четверные она может делать всю свою жизнь. Если человек профессионал и умеет выполнять эти элементы, возрастные изменения организма не так существенны. Она у правильного тренера, поэтому, думаю, у неё всё будет хорошо«, — приводит слова Тарасовой «Газета.ру».

Напомним, Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, эти титулы она завоевала под руководством Этери Тутберидзе. В мае прошлого года Александра перешла в академию Евгения Плющенко и завоевала бронзу чемпионата мира. По окончании минувшего сезона спортсменка вернулась к Тутберидзе.

Трусова также является бронзовым призером чемпионата Европы и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.