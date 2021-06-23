Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина вошли в число сеяных на Уимблдоне, сообщает пресс-служба турнира.

Первая десятка посева будет выглядеть следующим образом: Эшли Барти, Симона Халеп, Арина Соболенко, Элина Свитолина, Софья Кенин, Бьянка Андрееску, Серена Уильямс (США), Ига Свёнтек, Каролина Плишкова, Белинда Бенчич.

Матчи основной сетки будут проходить в период с 28 июня по 10 июня. Действующей чемпионкой Уимблдона является представительница Румынии Симона Халеп, завоевавшая трофей в 2019-м году. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией коронавируса.

В женском парном разряде первый номер посева получили Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии. Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд посеяны под 11-м номером.