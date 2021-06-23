Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос, как стать лучшей. По словам спортсменки, необходимо пройти свой сложный путь до конца и не останавливаться на достигнутом.

«Как говорит Этери Тутберидзе, ты поднимаешься на пьедестал, чувствуешь атмосферу, но затем спускаешься и идёшь опять. Не останавливаться на достигнутом, всегда идти и слушать тренеров», — сказала Загитова в прямом эфире в «инстаграме» Олимпийского комитета России.

Напомним, в 2018-м году Загитова завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане, проводя свой дебютный сезон на взрослом уровне. Также она стала серебряным призером Игр в командном турнире. Кроме того, Алина является чемпионкой мира, Европы и победительницей финала Гран-при. Она стала первой российской фигуристкой, завоевавшей все титулы.

С декабря 2019 года Загитова не соревнуется, но продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе.