Организаторы Уимблдона опубликовали список теннисистов, которые войдут в посев на турнире, запланированном на период с 28 июня по 11 июля.

Лидером посева будет первая ракетка мира серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев будет посеян под вторым номером, Андрей Рублев — под шестым, Аслан Карацев — под 21-м, Карен Хачанов — под 26-м. Третий номер посева получил финалист «Ролан Гаррос» грек Стефанос Циципас.

Напомним, последним победителем Уимблдона стал Джокович, он завоевал трофей в 2019-м году. В прошлом сезоне травяной «мейджор» не состоялся из-за пандемии коронавируса.

В женской части соревнований в посев попали три россиянки: Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.