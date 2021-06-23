Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков поздравил с днем рождения Александру Трусову, которой сегодня, 23 июня, исполнилось 17 лет.

«Это очень талантливая девочка. Конечно же, по-своему уникальная. Могу только пожелать ей дальнейших успехов и новых побед, чтобы у нее все складывалось. Ожиданий от ее олимпийского сезона у меня нет, я никогда не прогнозирую. Всегда хочется надеяться на лучшее, вот и все», — приводит слова Горшкова «Газета.ру».

Глава ФФККР добавил, что Трусова — единственная фигуристка, владеющая всеми пятью четверными прыжками.

«И как долго она сможет еще их выполнять, сложно сказать, это очень индивидуально. Будем надеяться, что она будет продолжать нас радовать своими четверными прыжками», — сказал Горшков.

Напомним, Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, эти титулы она завоевала под руководством Этери Тутберидзе. В мае прошлого года Александра перешла в академию Евгения Плющенко и завоевала бронзу чемпионата мира. По окончании минувшего сезона спортсменка вернулась к Тутберидзе.