Бывший голкипер сборной России по футболу Вячеслав Малафеев призвал поддержать полузащитника Романа Зобнина, допустившего ошибку в матче с Данией (1:4) на Евро-2020.

«Ему сейчас нужна поддержка близких, адекватных людей, которые понимают в футболе. После моего матча с Португалией, который мы проиграли 1:7, тоже писали, что Малафеев закончит карьеру. Да, была критика, хейт, да и до сих пор некоторые вспоминают. Но для меня это был определенный опыт. Пусть и Роман воспримет эту ситуацию так же», — цитирует Малафеева RT.

Экс-футболист добавил, что из-за омоложения состава российской команде не хватило опыта выступления на высоком уровне.

Напомним, при счете 0:1 Зобнин хотел отдать передачу голкиперу Матвею Сафонову, но не заметил соперника, который перехватил мяч и забил второй гол в ворота россиян. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе В и вылетели с турнира.