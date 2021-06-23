Российский боец Александр Волков, выступающий в тяжелой весовой категории, подписал новый контракт с UFC.

Об этом рассказал сам спортсмен в интервью ТАСС. По словам Волкова, поединок с французом Сирилем Ганом он проведет уже на новых условиях.

«Это будет первый бой по новому контракту. Сумма увеличена, конечно. Она немножко побольше, условия улучшили», — сказал Волков.

Напомним, бой между Волковым и Ганом станет главным событием турнира UFC Вегас 30, который состоится в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 26 на 27 июня мск.

Всего на счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах. 33 раза Волков победил (в том числе 22 — нокаутом), восемь раз проиграл. У Гана восемь побед в восьми боях в ММА.