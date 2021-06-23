Лыжники сборной России из группы Маркуса Крамера и Сергея Турышева будут готовиться к олимпийскому сезону в Швеции.

Как сообщил Турышев, в среду, 23 июня, команда соберется в шведском Торсби, где будет тренироваться в лыжном тоннеле.

«Что касается предыдущего сбора, который проходил в эстонском Отепя, то нам удалось выполнить все, что запланировали ранее. Небольшие коррективы внесла погода, потому что было очень жарко, приходилось переносить тренировки на более раннее или более позднее время», — приводит слова Турышева ТАСС.

Сбор в Швеции продлится до 3 июля, затем спортсмены получат несколько дней отдыха. С 17 июля команда будет тренироваться в австрийском Обертиллиахе.

Напомним, в состав группы Маркуса Крамера входят Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина. Также в это межсезонье с командой готовятся итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани.