Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, объявила о закрытии своего телеграм-канала. На прощание она опубликовала фото, на котором в белой майке показывает средний палец.

«По большому счету я многое сказала. Есть еще конечно матерьяльчик из серии «улики и разоблачения». Но становится очень приторно и неинтересно. Фетисов и Попов и все околоклубные каналы, выдыхайте. Дальше все в ваших руках и наших деньгах», — написала Салихова.

«Фото на прощание! Извините, что не в черных колготках! В колготках теперь только «надо спросить у мужа». Не скучайте», — добавила Зарема.

Напомним, Салихова завела телеграм-канал менее месяца назад, 4 июня. В своих постах она рассказывала о внутренних делах «Спартака». В мае Зарема вошла в состав совета директоров красно-белых, но вышла из него спустя 18 дней из-за разногласий с руководством. В частности, Салихова выступала против назначения Руя Витории новым главным тренером.