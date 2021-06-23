Сборная Испании по футболу разгромно обыграла Словакию в третьем туре группового этапа Евро-2020. Игра проходила в Севилье на арене «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» и завершилась со счетом 5:0.

Испанцы вышли вперед на 30-й минуте встречи, автогол забил голкипер Словакии Мартин Дубравка. В компенсированные перед перерывом минуты защитник Эмерик Лапорт удвоил преимущество испанской команды.

Во втором тайме испанский хавбек Пабло Сарабия довел счет до разгромного. Автором четвертого гола стал Ферран Торрес, затем словаки снова забили в свои ворота — на 71-й минуте «отличился» хавбек Юрай Куцка.

В начале встречи испанский форвард Альваро Мората не реализовал пенальти.

Набрав пять очков в трех турах, испанцы заняли второе место в таблице группы Е и вышли в плей-офф.