Сборная Швеции обыграла Польшу в третьем туре группового этапа Евро-2020. Матч проходил на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:2.

Шведы открыли счет в самом начале матча: на второй минуте отличился полузащитник Эмиль Форсберг. После перерыва он оформил дубль.

На 61-й минуте польский нападающий Роберт Левандовски сократил отставание своей команды, а к 84-й минуте сравнял счет.

В добавленное время шведский полузащитник Виктор Клаэссон вновь вывел свою команду вперед и установил итоговый счет встречи.

Таким образом, Швеция набрала семь очков в трех турах и с первого места вышла в плей-офф. Польша с двумя баллами стала последней в группе Е.