Сборная Украины по футболу вышла в плей-офф Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко заняли третье место в группе С, поэтому их участие в 1/8 финала зависело от результатов матчей других команд.

Чтобы украинцы продолжили выступление на турнире, Швеция должна была не проиграть Польше в группе Е, а Испания обыграть Словакию либо с разницей в два и более мячей, либо с конкретным счетом — 1:0, 2:1 или 3:2. Также Украину устраивал вариант с победой Словакии.

Матч Швеция — Польша, проходивший на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:2. Дублем отметился полузащитник Эмиль Форсберг, а победный гол забил хавбек «Краснодара» Виктор Классон. В параллельном матче Испанцы со счетом 5:0 разгромили словаков.

Из группы Е, таким образом, в плей-офф вышли Швеция и Испания.