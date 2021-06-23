Московский ЦСКА одержал победу над австрийским клубом «Винер-Нойштадт». Контрольный матч проходил на одноименном стадионе в рамках предсезонного сбора и завершился со счетом 3:1.

В первом тайме австрийский хавбек Маттиас Биндер вывел свою команду вперед, но после перерыва Федор Чалов с передачи Ильзата Ахметова восстановил равновесие. Спустя 12 минут Чалов оформил дубль, а итоговый счет встречи установил Илья Шкурин.

Также сегодня состоялся товарищеский матч между московским «Локомотивом» и словацкой «Жилиной», «железнодорожники» победили со счетом 3:2.

За команду Марко Николича отличились Александр Сильянов и Антон Миранчук, оформивший дубль. В «Жилине» голы на счету Яна Берната и Тимотея Ямбора.