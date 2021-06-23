Групповой этап чемпионата Европы по футболу подходит к концу. В 22:00 по московскому времени стартовали заключительные матчи группы F.

На «Альнц-Арене» в Мюнхене сборная Германии встречается с Венгрией, встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ему помогают Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

В параллельном матче встречаются сборные Португалии и Франции, игра проходит на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Главным арбитром назначен испанец Матеу Лаос, перейти на страницу трансляции можно по ссылке.

На данный момент Франция занимает первое место с 4 очками, Германия (3) — вторая, Португалия (3) — третья, Венгрия (1) — четвертое.