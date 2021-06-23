В итальянском Римини на стадионе «Римини Фьера» стартовал матч последнего тура группового этапа Лиги наций между сборными России и Бразилии. Команды появились на площадке в 22:00 по московскому времени.

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Для того, чтобы выйти в плей-офф турнира, российской команде необходимо занять место в топ-4 турнирной таблицы. На данный момент подопечные Туомаса Саммельвуо занимают пятую строчку, имея 31 очко после 14 матчей. На четвертом месте идет Франция (32).

Бразильская команда считается фаворитом сегодняшней встречи, поскольку возглавляет турнирную таблицу всего с одним поражением.