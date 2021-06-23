Стадион «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге принял 107 988 болельщиков на групповом этапе чемпионата Европы по футболу.

26 264 зрителя посетили встречу первого тура между сборными России и Бельгии. Подопечные Станислава Черчесова тогда проиграли со счетом 0:3. На матче России с Финляндией присутствовало чуть меньше болельщиков — 24 540.

18 545 человек вживую посмотрели противостояние Бельгии с Финляндией. 14 255 болельщиков посетили игру Швеции с Польшей, а на встречу поляков со словаками пришли 12 868 зрителей. Когда Словакия играла со Швецией, на трибунах присутствовали 11 525 человек.

Напомним, Санкт-Петербург принимает семь матчей Евро-2020. На «Газпром-Арене» состоится еще одна игра — четвертьфинал 2 июля.