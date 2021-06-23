Сборная Хорватии встретится с Испанией в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Матч пройдет на арене «Паркен» в Копенгагене (Дания) 28 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.

Набрав четыре очка, Хорватия стала второй в группе D. С первого места из этого квартета вышла сборная Англии, набравшая 7 баллов. Испания стала второй в группе Е с пятью очками, Швеция (7) возглавила квартет.

В следующем матче хорватам не поможет защитник «Зенита» Деян Ловрен, перебравший желтых карточек. Первый матч группового этапа он пропустил, во втором «привез» пенальти, в третьем получил еще один «горчичник».

Также в плей-офф чемпионата Европы уже вышли Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Австрия, Украина, Чехия и Франция.

Матчи 1/8 финала стартуют 26 июня. После окончания группового этапа команды уйдут на двухдневный перерыв.