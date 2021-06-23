Колумбийский футбольный комментатор Оскар Рентериа выразил недовольство игрой полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса за национальную команду на Кубке Америки.

«Я видел, как Барриос играет за «Зенит». Там он хорошо проявляет себя в игре на атаку. Я не знаю, почему он не может так играть за сборную Колумбии», — сказал Рентериа.

На данный момент сборная Колумбии занимает второе место в турнирной таблице группы В, имея четыре очка после трех матчей. В первом туре колумбийцы обыграли Эквадор с минимальным преимуществом (1:0), затем сыграли безголевую ничью с Венесуэлой (0:0), а в третьем туре потерпели поражение от Перу (1:2).

Следующим соперником Колумбии станет сборная Бразилии, матч состоится 24 июня в 03:00 по московскому времени.

За «Зенит» Барриос выступает с 2019-го года, до этого футболист защищал цвета аргентинского «Ривер Плейта».