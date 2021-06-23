Мужская сборная России по волейболу впервые в истории не вышла в плей-офф Лиги наций. На данный момент подопечные Туомаса Саммельвуо играют с Бразилией, но встреча уже не имеет турнирного значения.

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На момент публикации новости россияне ведут со счетом 2:0 по сетам, но даже победа в сегодняшнем матче не выведет команду в полуфинал. В плей-офф сыграют четыре лучшие сборные предварительного этапа, но Россия уже не поднимется выше пятой строчки.

Таким образом, полуфиналистами турнира стали сборные Бразилии, Польши, Словении и Франции. Встречи пройдут 26 июня, финал и матч за третье место — 27 июня.

Лига наций была создана в 2018 году, но сыграна всего два раза, так как в прошлом сезоне турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оба раза золотые медали доставались россиянам.