Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду реализовал два пенальти в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 с Францией.

Матч проходит на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия), на момент публикации новости счет равный — 2:2. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Роналду открыл счет на 30-й минуте, реализовав пенальти, назначенный арбитром Матеу Лаосом. В добавленное к первому тайму время француз Карим Бензема восстановил равновесие, также отличившись с 11-метрового.

Во втором тайме Бензема оформил дубль и вывел сборную Франции вперед, однако на 59-й минуте арбитр назначил еще один пенальти, с которым вновь успешно справился Роналду.