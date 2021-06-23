Женская сборная России по баскетболу не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы, уступив Бельгии. Игра проходила на арене «Ренус Спорт» в Страсбурге (Франция) и завершилась со счетом 83:85.

В первой четверти бельгийские баскетболистки смогли завоевать всего одно очко преимущества — 21:20. Во второй десятиминутке Россия вышла вперед с отрывом в шесть очков, но бельгийки совершили рывок и ушли на большой перерыв со счетом 43:37 в свою пользу.

Российская команда выиграла третью четверть со счетом 21:20. Начав последний игровой отрезок с отставанием в пять очков, подопечные Александра Ковалева смогли догнать соперниц. Исход встречи решился на последних секундах, когда при счете 83:83 россиянки пропустили атаку.

Самым результативным игроком сборной России стала Мария Вадеева, набравшая 30 очков. 17 баллов на счету Нины Глонти.