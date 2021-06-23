Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную. В матче с Францией на групповом этапе Евро-2020 португалец оформил дубль, забив оба мяча с пенальти.

Второй гол стал для нападающего 109-м в карьере за национальную команду. Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, установленный иранцем Али Даеи.

Португалия и Франция сейчас играют на «Пушкаш Арене» в Будапеште в рамках третьего тура группы Е, на момент публикации новости идет 75-я минута. Счет равный — 2:2. У французов оба гола забил Карим Бензема, один раз он отличился с пенальти, второй — с игры.

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