Мужская сборная России по волейболу обыграла Бразилию в заключительном матче предварительного этапа Лиги наций. Игра проходила в итальянском Римини на арене «Римини Фьера» и завершилась со счетом 3:0 (25:21, 28:16, 25:20).

Для сборной Бразилии это поражение стало лишь вторым в 15 турах. Россия, несмотря на набранные очки, осталась на пятом месте в турнирной таблице и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Чтобы сыграть в полуфинале, подопечным Туомаса Саммельвуо нужно было войти в топ-4.

Таким образом, полуфиналистами турнира стали сборные Бразилии, Польши, Словении и Франции. Встречи пройдут 26 июня, финал и матч за третье место — 27 июня.

Лига наций была создана в 2018 году, но сыграна всего два раза, так как в прошлом сезоне турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оба раза золотые медали доставались россиянам.