Сборные Германии и Венгрии сыграли вничью с третьем туре группового этапа Евро-2020. Матч проходил на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершился со счетом 2:2.

Венгры вышли вперед уже на 11-й минуте благодаря голу нападающего Адама Салаи. После перерыва счет сравнял немецкий полузащитник Кай Хавертц. Однако уже через две минуты сборная Венгрии вновь повела благодаря голу хавбека Андраса Шафера. Избежать поражения Германия смогла лишь в компенсированное время, автором забитого мяча стал хавбек «Баварии» Леон Горетцка.

Набрав 4 очка в трех матчах, Германия заняла второе место в группе F и вышла в плей-офф. Венгрия с 2 баллами осталась четвертой.

В параллельном матче Франция и Португалия тоже сыграли вничью со счетом 2:2 и вышли в 1/8 финала с первого и третьего мест соответственно.