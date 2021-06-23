Сборные Франции и Португалии сыграли вничью в третьем туре группового этапа Евро-2020. Матч проходил на «Пушкаш-Арене» в Будапеште (Венгрия) и завершился со счетом 2:2.

Три гола были забиты с пенальти. На 30-й минуте испанский арбитр Матеу Лаос назначил одиннадцатиметровый в ворота французов, который успешно реализовал Криштиану Роналду. В добавленное к первому тайму время Франция тоже получила право на пенальти, счет сравнял Карим Бензема.

После перерыва Бензема оформил дубль. Затем арбитр назначил еще один пенальти в ворота Франции, к точке вновь подошел Роналду и уверенно реализовал удар. Этот гол стал для португальца 109-м за национальную команду. Таким образом, он повторил мировой рекорд по этому показателю.

Франция с 4 очками заняла первое место в группе F, Германия (4) — второе, Португалия (4) — третье, все команды вышли в плей-офф. Венгрия (2) осталась четвертой и завершила выступление на турнире.