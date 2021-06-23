Сборная Украины по футболу пробилась в плей-офф Евро-2020, российские волейболисты вылетели из Лиги наций. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу, занявшая третье место в группе С, вышла в плей-офф Евро-2020. Это стало возможным благодаря результатам матчей в группе Е, где Швеция со счетом 3:2 обыграла Польшу, а Испания разгромила Словакию — 5:0.

Сборная России по волейболу вылетела из Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу впервые в истории не сыграет с полуфинале Лиги наций. Сегодня команда Туомаса Саммельвуо разгромила Бразилию со счетом 3:0, но осталась пятой в турнирной таблице. В плей-офф выходят только четыре команды.

Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за национальную команду. Сегодня он оформил дубль в ворота сборной Франции (2:2), забив оба мяча с пенальти. Второй гол стал для него 109-м в карьере.

Женская сборная России вылетела с Евробаскета

Российские баскетболистки не смогли пробиться в полуфинал чемпионата Европы, проиграв Бельгии в четвертьфинальном матче. За 10 секунд до конца встречи счет был равным — 83:83, однако россиянки пропустили атаку и проиграли всего в два очка — 83:85.

Зарема Салихова объявила о закрытии телеграм-канала

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщила о закрытии своего телеграм-канала. Девушка завела канал менее месяца назад, 4 июня, и в своих постах рассказывала о внутренней кухне столичного клуба.