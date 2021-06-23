Групповой этап чемпионата Европы по футболу завершился в среду вечером, 23 июня. По его итогам определились все пары 1/8 финала.

Так, Уэльс встретится с Данией, Италия — с Австрией, Нидерланды — с Чехией. Сборная Бельгии сыграет с Португалией, Хорватия — с Испанией, а Франция — со Швейцарией. Соперником сборной Англии станет Германия, а Украина сыграет со Швецией.

После группового этапа футболисты проведут двухдневный перерыв, матчи 1/8 финала стартуют 26 июня и продлятся до 29 июня, игры будут проходить каждый день. Четвертьфиналы состоятся 2 и 3 июля, полуфиналы — 6 и 7 июля. Финальный матч будет сыгран 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Напомним, Евро-2020 должен был состояться еще в прошлом году, но был перенесен на нынешнее лето из-за пандемии коронавируса.