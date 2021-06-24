Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли в сезне-2020/21.

Игра прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колиссеум» и завершилась со счётом 3:2, победную шайбу в овертайме забросил Энтони Бовиллье.

В основное время встречи в составе «Тампы» отличились Брейден Пойнт и Энтони Чирелли, затем «Айлендерс» удалось сравнять счёт благодаря шайбам Джордана Эберле и Скотта Мейфилда.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сделал в этом матче 22 сейва, его визави из «Тампы» Андрей Василевский спасал ворота своей команды 25 раз.

Нападающий Никита Кучеров провёл на льду в этой игре меньше минуты и получил травму, из-за которой он не сумел продолжить встречу.

Седьмой матч в этой серии состоится 26 июня.