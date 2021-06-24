Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Колумбии в рамках группового этапа Кубка Америки по футболу 2021.

Игра прошла на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос — Энженьян» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 2:1 в пользу бразильцев.

В составе сборной Колумбии отличился Луис Диас на 10-й минуте, автором результативной передачи стал Хуан Куадрадо. Во втором тайме сборная Бразилии сравняла счёт, отличился Роберто Фирмино на 78 минуте, передачу на него оформил Ренан Лоди.

На 10-й добавленной ко второму тайму минуте Бразилия вырвала победу: отличился Каземиро с передачи Неймара.

Бразилия с 9-ю очками после трёх матчей возглавляет турнирную таблицу группы В, Колумбия идёт на 4-м месте с четырьмя очками.