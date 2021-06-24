Российский футбольный судья Сергей Карасев войдёт в число арбитров, которых будут назначать на матчи плей-офф чемпионата Европы по футболу 2020.

Информацию об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Сергей Карасев отработал два полных матча в роли главного арбитра на Евро-2020. Во втором туре группового этапа он отсудил матч Италия — Швейцария, который закончился со счётом 3:0. Его единственная ошибка — незамеченная игра рукой в исполнении Джорджо Кьеллини — была исправлена благодаря арбитрам VAR.

Также Карасев вместе со своей бригадой безошибочно отработал на матче третьего тура в группе F в Мюнхене Германия — Венгрия, первый тайм которого прошёл при проливном дожде. Его хорошая работа позволяет рассчитывать на дальнейшие назначения.