На Олимпийских играх в Токио был выявлен второй случай заражения коронавирусом среди участников соревнований.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ещё один положительный тест на коронавирус сдал представитель сборной Уганды: команда заранее прилетела в Токио почти за месяц до старта соревнований. Заражённый прибыл вместе с делегацией из девяти человек, среди которых спортсмены, тренеры и менеджеры сборной Уганды в трёх видах спорта: бокс, тяжёлая атлетика. Кто именно заразился коронавирусом, пока неизвестно.

Ранее одному из членов команды Уганды отказали во въезде в Японию из-за положительного теста, а остальную команду посадили на жёсткий карантин, рассчитанный до 3 июля.

Старт Летней Олимпиады в Токио намечен на 23 июля.