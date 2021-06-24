Депутат государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев высказался о выходе сборной Украины по футболу в плей-офф чемпионата Европы 2020.

Слова Свищева цитирует портал Sport24.

«Поздравляю все команды, которые успешно вышли в плей-офф, в том числе сборную Украины. Их команда нам ничего плохого не сделала. Они вышли из группы, в отличие от нашей сборной», – сказал депутат, отметив, что в России нормально относятся к соседям, не злорадствуют.

«Для меня удивительна реакция многих украинских болельщиков, у которых счастья полные штаны от того, что наша сборная не пробилась дальше», – добавил Свищев.

Напомним, сборная Украины с третьего места и с тремя очками в активе сумела пробиться в плей-офф.