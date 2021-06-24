Российский хоккеист, нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму на 46-й секунде встречи против «Нью-Йорк Айлендерс» и не сумел продолжить встречу.

Шестой матч серии «Тампа» — «Айлендерс» прошёл на арене «Нассау Колиссеум» в Нью-Йорке и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Кучеров получил повреждение в одном из двух эпизодов в начале игры: сначала он получил удар в спину от защитника «Айлендерс» Скотта Мейфилда, а затем столкнулся у борта с канадским форвардом «Айлендерс» Мэттью Барзалом. После первой минуты игры Кучеров отправился на скамейку и больше не вышел в игру.

В игре Кучеров вышел в одном звене с Онджеем Палатом и Брейденом Пойнтом, россиянина подменил Тайлер Джонсон.