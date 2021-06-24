Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о неудачном выступлении сборной России по футболу на чемпионате Европы 2020.

Слова Фетисова цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению экс-хоккеиста, нужно пересмотреть весь подход к виду спорта, вводить потолок зарплат, а также различные другие составляющие.

«Спортсмен должен стремиться к чему-то. Хорошо играешь и показываешь результат — получи. Нет — иди тренируйся. Но еще раз, вины футболистов и тренеров в том, что они столько получают, нет», — заявил Фетисов.

Напомним, сборная России с тремя очками и двумя разгромными поражениями заняла четвёртое место в своей группе и вылетела с Евро-2020 после группового этапа. В последнем туре команда уступила сборной Дании.