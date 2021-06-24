Нападающий сборной Португалии по футболу, капитан команды Криштиану Роналду стал жертвой нападения фанатов с трибун во время матча с командой Франции на чемпионате Европы 2020.

Об этом сообщает портал Sporting Excitement, показавший фотографии инцидента.

После одного из голов Роналду в него полетели с трибун посторонние предметы, в частности, бутылки с колой. Футболисту удалось увернуться от летящих бутылок. Ранее португалец устроил инцидент на пресс-конференции, убрав бутылки с колой со стола и предложив пить всем воду.

Игра Франция — Португалия прошла вчера, 23 июня, на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште и завершилась со счётом 2:2. На счету Криштиану Роналду в этой игре — два гола с пенальти. Также дубль в матче оформил нападающий сборной Франции Карим Бензема.