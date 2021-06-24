Американская фигуристка, призёр юниорского чемпионата мира Алиса Лю восстановила тройной аксель и четверной лутц в межсезонье перед олимпийским сезоном.

Видео с исполнением прыжков на сборах в Италии появилось в «Инстаграме» проекта Figure Skating Delight. В ролике спортсменка прыгает тройной аксель и четверной лутц на «Вюрт Арена Ноймаркт».

Напомним, Алиса Лю исполняла элементы ультра-си в международном юниорском сезоне-2019/20, однако после этого спортсменка выросла и набрала вес. На чемпионате США 2020 фигуристке пришлось выступать и без тройного акселя, и без четверного лутца, поскольку ее организм находился в этапе перестройки.

В сезона-2021/22 Алиса Лю сможет выступать по взрослым.