23 июня завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу. За победу в главном европейском турнире среди сборных поспорят Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Нидерланды, Австрия, Англия, Хорватия, Швеция, Испания, Франция, Германия, Португалия, Украина, Чехия и Швейцария.

В связи с этим можно подвести промежуточные итоги чемпионата.

Помимо спортивных баталий, на первый план выходят автоголы. Уже на стадии группового этапа в 36 матчах было забито 8 автоголов. Это больше, чем за последние пять чемпионатов Европы в общей сложности (7 автоголов).

На Евро-2020 свои ворота поразили защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией, вратарь сборной Польши Войцех Шченсны в игре со Словакией, защитник сборной Турции Мерих Демирал в матче с Италией, футболисты сборной Португалии Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру в матче с Германией, голкипер команды Финляндии Лукаш Градецки в игре с Бельгией, защитник сборной Словакии Юрай Куцка и вратарь Мартин Дубравка во встрече против Испании.

Также очень бросаются судейские ошибки. Если бы это была РПЛ — то несколько команд по заветам Леонида Федуна должны были бы заявить о снятии с турнира.

16 июня в матче Россия — Финляндия арбитр Дэнни Маккели не удалил полузащитника россиян Дмитрия Баринова после жесткой игры прямой ногой в соперника. Северная Македония забила гол в ворота сборной Украины с нарушением правил. Во время исполнения 11-метрового удара в штрафную площадь забежали несколько игроков Северной Македонии. Однако аргентинский судья не отреагировал на это.

Испанский арбитр Карлос дель Серро допустил ошибку при выполнении пенальти в матче Чехия — Хорватия. Защитник хорватов Ловрен локтем разбил нос чеху Патрику Шику, который получил помощь на поле. За нарушение судья назначил 11-метровый удар после просмотра видеоповтора. По регламенту футболисту запрещено находится на поле с неостановленным кровотечением. Во время исполнения пенальти у Шика открыто шла кровь из носа. В том же матче Дель Сорро не дал командам доиграть 20 секунд матча. Он добавил к основному времени матча 3 минуты, но дал финальный свисток, когда секундомер показывал 2:40. Арбитр может добавить время на завершение атаки из-за дополнительных задержек матча, но не отнимать. Также стоит отметить, что хорваты в момент свистка находились в активной фазе атаки.

Итальянец Даниэле Орсато совершил ошибку в матче между Польшей и Испанией. На 54-й минуте Роберт Левандовски сравнял счет с нарушением правил — он толкнул защитника Эмерика Лапорта перед ударом по воротам. VAR в такие моменты вмешиваться не имеет права: арбитр видел момент сам, однако не отреагировал на действия поляка.

Судья Орель Грифельд не назначил пенальти в матче Австрии и Нидерландов. Рефери находился в хорошей позиции, обзор ему никто не перекрывал, но он не заметил, что капитан австрийцев наступил шипами на голеностоп Дензелу Дюмфрису. Не помог рефери его первый ассистент Рой Хассан.

Французский арбитр Клеман Тюрпен допустил две ошибки в матче между сборными России и Дании. Во-первых, он ошибочно назначил пенальти в ворота датчан, так как вышедший на поле Александр Соболев симулировал в момент падения. Этот 11-метровый реализовал Артем Дзюба. Позднее арбитр из Франции не показал вторую желтую карточку и тем самым не удалил защитника Федора Кудряшова за срыв атаки соперника.

Впереди на чемпионате Европы нас ждут еще 15 зрелищных матчей. Будем надеяться, что в них больше не будет автоголов и судейских ошибок.