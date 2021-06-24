Житель подмосковного города Подольск согнул алюминиевую фигуру нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы после вылета команды с чемпионата Европы 2020.

Эпизод попал на камеры видеонаблюдения, ролик с фигурой Дзюбы опубликовал телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчина подходит к Дзюбе, держа при этом в руках еду для кошек, и затем пригибает металлическую фигуру к земле, «ломая» футболисту ноги в районе колен.

Напомним, ранее уже возникали скандалы с этой фигурой Артема Дзюбы в одном из дворов Подольска. Фанатки воровали её, однако затем ее возвращали обратно, также металлической статуе отпиливали голову, но потом все равно возвращали на место.

Напомним, в понедельник, 21 июня, сборная России вылетела с Евро-2020, разгромно уступив Дании.