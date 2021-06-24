Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о том, как проходят предсезонные сборы его группы в Куршевеле, а также о том, как себя чувствуют лидеры группы — Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева.

Слова Мишина цитирует портал News.ru.

«Я сейчас во Франции, тренировка идёт полным ходом. Работаем, Миша и Лиза себя чувствуют хорошо», — сказал Мишин.

Напомним, сборы группы Алексея Мишина в Куршевеле завершатся 25 июня. Основным местом подготовки в межсезонье, как обычно, станет дворец спорта «Юбилейный».

В прошлом сезоне Елизавета Туктамышева выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в Стокгольме, Михаил Коляда стал 5-м. Оба спортсмена вошли в сборную России на командном ЧМ в Осаке, где выиграли золото.