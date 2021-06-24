Российский нападающий московского клуба ЦСКА Федор Чалов оценил результат сборной России по футболу на чемпионате Европы 2020.

Слова Чалова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Конечно, обидно. Хотелось посмотреть, как наши выступят на турнире… Сыграли, как сыграли. Результат закономерен», — сказал Чалов, отметив, что среди других сборных на турнире у него нет фаворитов.

«Нравится, как играет Италия. Кто ещё? За Никса можно поболеть. Так я и сделаю», — отметил Чалов, подчеркнув, что будет поддерживать сборную Хорватии из-за одноклубника Николы Влашича.

Напомним, сборная России заняла четвёртое место в группе В и вылетела с турнира, не попав в плей-офф. В последнем туре россияне разгромно проиграли сборной Дании.