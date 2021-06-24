Бывший спортивный комментатор, блогер Василий Уткин высказал мнение о том, что сборная России финишировала бы третьей в группе на Евро-2020, если бы не инцидент с Кристианом Эриксеном.

В новом выпуске «Футбольного клуба» на своем ютуб-канале Уткин отметил, что все могло сложиться по-другому в группе В.

«Если бы не Эриксен со своим сердцем, Дания выиграла бы два матча, а не один. И сборная России заняла бы третье место», — сказал Уткин, добавив, что Россия бы оказалась в такой же ситуации, как и Украина — первая команда выиграла все, вторая выиграла два матча, третья — один.

«Но судьба сборной России от этого бы никак не изменилась. Два крупных поражения, та же самая разница, безвольная игра дома, позорная игра дома», — добавил Уткин в видео.