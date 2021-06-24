Футбольный клуб «Ахмат» подал в суд на компанию Google из-за блокировки официального ютуб-канала команды.

Информацию об этом сообщает телеграм-канал Baza. В картотеке арбитражных дел появился иск «Ахмата» к американской корпорации (в России представлена как ООО «Гугл»), поскольку в начале 2021 года на сервисе YouTube, который принадлежит компании, был заблокирован канал клуба.

«Ахмат» требует от Google восстановить их аккаунт, также третьим лицом в иске выступает Роскомнадзор.

Заблокировали аккаунт клуба «Ахмат» в связи с санкциями министерства финансов США против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которые коснулись его активов, а также организаций, с которыми он связан, в том числе, футбольного клуба «Ахмат».