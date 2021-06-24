Сборная России по волейболу впервые не попала в плей-офф Лиги наций. Это связано с тем, что россияне заняли в таблице пятое место по итогам группового этапа, оставшись за рамкой топ-4. За победу в Лиге наций поборются сборные Польши, Бразилии, Франции и Словении.

Напомним, что сборная России является абсолютным чемпионом Лиги наций: турнир, созданный в 2018-м, проводился всего дважды, и оба раза его победителями становились российские волейболисты. В прошлом году турнир не проводился из-за всемирной пандемии коронавируса.

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На старте Лиги наций Сборная России выиграла четыре из пяти матчей, однако следом последовало три поражения в четырех встречах. При этом ненужными поражениями стали от Японии и Словении, которые можно было забирать. Именно они не позволили команде Туомаса Саммельвуо продолжить выступление. Да, потом были шесть побед подряд, но россиянам этого уже не хватило.

В заключительном матче турнира сборная России всухую переиграла национальную команду Бразилии. Несмотря на это, российская команда знала, что не проходит в плей-офф, уже днем. Так как французы победили Польшу и завоевали последнюю путевку в «Финал четырех». Было видно, что Бразилия играючи подошла к матчу, заранее зная все расклады. Для них это был товарищеский матч, хотя еще утром должен был стать одним из главных.

Сборная России была практически в идеальном составе в Лиге наций. При том, что многие сборные наоборот оставили своих лидеров дома, чтобы они достойно выступили на предстоящей Олимпиаде. Россия не была в числе этих команд и, конечно же, должна была бороться за победу в Лиге наций. Возможно, команда Туомаса Саммельвуо недооценила значимость турнира или уровень соперников. В какой-то степени, российские волейболисты были антагонистами российской сборной по футболу. Вылет сборной по волейболу равен тому, если бы на чемпионате Европы по футболу из группы не вышли Франция, Италия, Англия или, например, Бельгия.

Положительно на игру в Лиге наций можно смотреть только с той стороны, что сборная России еще больше сыгралась и попробовала много новых комбинаций, которые обязательно пригодятся в Токио.

Напомним, что Олимпийские игры в Японии состоятся с 23 июля по 8 августа. На групповом этапе сборная России сыграет против Аргентины, США, Бразилии, Франции и Туниса.