Тренерский штаб сборной России по велогонкам на треке определился с составом национальной команды на Летние Олимпийские игры в Токио.

Слова главного тренера сборной Сергея Ковпанца цитирует агентство ТАСС.

По словам тренера, в окончательный состав мужской части российской команды вошли Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Иван Гладышев, запасным стал Александр Дубченко; В женскую сборную попали Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, запасная — Наталья Антонова; Гульназ Хатунцева, Мария Новолодская, запасная — Диана Климова.

Напомним, российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио в таких дисциплинах, как мужской и женский командный спринт, мужской и женский личный спринт (по два спортсмена), мужской и женский кейрин, а также женский мэдисон и омниум.