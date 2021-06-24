Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене возобновила тренировки после травмы задней поверхности бедра, полученной в мае 2021 года.

Об этом сообщает портал «Чемпионат».

Сегодня, 24 июня, в Чебоксарах стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике, который Ласицкене пропускает. У спортсменки ещё есть месяц до старта Летних Олимпийских игр в Токио, чтобы восстановиться после повреждения и набрать форму.

Финал в прыжках в высоту у женщин на Олимпийских играх запланирован на 7 августа. Состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпиаду будет объявлен не позднее 28 июня.

Напомним, Мария Ласицкене является действующей трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. На соревнованиях в мае прыгунья в призы не попадала.