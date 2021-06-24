Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, в ОКР помогут российскому бегуну Сергею Шубенкову в получении нейтрального статуса для выступления на Олимпиаде в Токио.

Слова Позднякова цитирует агентство РИА Новости.

«В этой ситуации мы окажем всю посильную юридическую помощь Сергею. Но нужно помнить, что есть некая автономия национальных и международных федераций в отношении национальных олимпийских комитетов», — отметил глава ОКР, добавив, что в короткий срок AIU должен выдать Шубенкову нейтральный статус, поскольку в организации сняли какие-либо подозрения в отношении допинг-дела спортсмена.

Напомним, ранее Сергей Шубенков был оправдан по делу о приминении допинга.