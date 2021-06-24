Футболистка сборной Японии и клуба «Вашингтон Спирит» Куми Йокояма совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина.

Спортсменка рассказала о себе в видеоролике на ютуб-канале Yuki Nagasato. В обращении Йокояма рассказала, что ей приходилось скрывать свои отношения с девушками в Японии, а в США, где она играет сейчас, ее постоянно спрашивают, кто ее партнер.

«Мне не очень хотелось совершать каминг-аут, но, если подумать о будущем, я понимаю, что мне будет труднее продолжать все скрывать. Так что я, найдя в себе мужество, совершаю каминг-аут», — сказала Йокояма.

Йокояма сделала первую операцию в 20 лет, удалив грудь. После завершения карьеры спортсменке придется сделать еще одну, чтобы завершить трансгендерный переход.