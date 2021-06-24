Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха высказался о том, что Крым готов принять товарищеский матч между сборными России и Украины, если такой захотят организовать.

Слова Ветохи цитирует портал Sport24.

«Я за любое проявление футбола! Хорошо, когда спорт не путают с политикой. Выяснять, какая сборная сильнее, надо на футбольном поле», — отметил Ветоха, добавив, что Крым готов принять сборные, лишь бы они туда приехали.

По словам главы Крымского футбольного союза, инфраструктура в полном порядке. «На данный момент это будет стадион в Севастополе на 5500 тысяч, потому что реконструкция арены «Локомотив» в Симферополе еще идет. Но уже в завершающей стадии», — отметил Ветоха, добавив, что есть и россияне, которые поддерживают сборную Украины, и украинцы, поддерживающие Россию.